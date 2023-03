Milan, Sarri, Mourinho e Serie A: le ultimissime

Il Milan sfida il Tottenham. Sarri: "Abbiamo sbagliato troppo". Mourinho verso la presenza in panchina al derby. Chiarimenti Casini-De Siervo

ROMA – Il Milan potrebbe essere la prima italiana qualificata ai quarti di Champions. I rossoneri questa sera a Londra sfidano il Tottenham dopo l'1-0 ottenuto all'andata. Le probabili formazioni. La Lazio si conferma una squadra schizofrenica, capace di battere il Napoli capolista con una prestazione sontuosa e perdere, quattro giorni dopo, contro l'AZ Alkmaar. Maurizio Sarri ne aveva parlato, del rischio di adagiarsi, e purtroppo per lui è stato profetico. "In questa sconfitta ci abbiamo messo del nostro – spiega il tecnico -. Siamo andati bene nella prima parte di partita, poi abbiamo sbagliato atteggiamento e preteso di palleggiare nella nostra metà campo invece che in quella dell'AZ, permettendo loro di fare quello in cui sono più bravi, ossia venire a giocare nella trequarti avversaria. Troppe le occasioni sprecate in avanti”. Venerdì la Corte Sportiva d’Appello farà luce su quello che è successo martedì 28 febbraio a Cremona tra Mourinho e l’arbitro Serra. La squalifica potrebbe essere cancellata del tutto o quantomeno ridotta ad una sola giornata. In entrambi i casi la conseguenza è che Mourinho sarebbe regolarmente in panchina per il derby, saltando al massimo il solo Sassuolo. Niente scontro tra il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l'ad, Luigi De Siervo, nel corso dell'odierno Consiglio di Lega di serie A, ma un chiarimento all'interno "di un clima sereno". E' quanto emerge da fonti della Lega. Negli ultimi giorni vi erano stati contrasti tra i due massimi dirigenti negli ultimi giorni, che ruotavano sul tema delle tlc e del rischio pirateria,.