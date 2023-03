Lazio, Galbiati, Napoli e tennis: le ultimissime

Addio a Calleri e Galbiati. Kim : "Voglio lo scudetto". Già venduti 27mila biglietti per le ATP Finals di Torino

ROMA - E' morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio: aveva 81 anni. Ne dà notizia lo stesso club biancoceleste, con un tweet sul proprio account ufficiale. Calleri rilevò il club granata nel 1994, per 26 miliardi di lire, da Roberto Goveani, poi ne rivendette le quote nel 1997 per 25 miliardi di lire, all'imprenditore Massimo Vidulich. E' stato anche presidente e calciatore della Lazio. Italo Galbiati, ex centrocampista dell'Inter e storico vice allenatore di Fabio Capello, è morto a 85 anni. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore ha iniziato quella di responsabile del settore giovanile (all'Inter) e poi di tecnico. "Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Sono avido di vittorie, puntiamo allo Scudetto!". Così Kim Min-Jae, difensore coreano del Napoli, ha parlato a margine della presentazione di uno sponsor. L'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals di Torino ha avuto un impatto economico totale di 221,9 milioni, l'87% in più del 2021 e a ieri sono già stati venduti oltre 27mila biglietti per l'evento di quest'anno, il 25% in più di quelli venduti alla stessa data l'anno scorso, con una crescita degli incassi del 33%. Ascolta le news della mattina