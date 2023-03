Dybala, Conte, Psg e Malagò: le ultimissime

Dybala: "Voglio vincere con la Roma. Conte verso l'addio al Tottenham. Bufera sul Psg. Malagò: "Vogliamo migliorare il medagliere alle Olimpiadi 2024"

ROMA - "Della clausoa se ne parlerà più avanti. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà poi non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite". Lo dice Paulo Dybala in un'intervista a Marca. Poi a chi gli chiede delle possibilità della Roma di vincere l'Europa League risponde: "Sarebbe qualcosa di incredibile, la città esploderebbe... Quasi come ha fatto Buenos Aires con il Mondiale. Se lo meriterebbe e speriamo di potergli dare questa gioia". L'eliminazione del Tottenham con il Milan agli ottavi di Champions League ha aperto le riflessioni in casa Spurs sul futuro di Antonio Conte in panchina. La stampa britannica ha evidenziato l'ennesimo "fallimento" in panchina e i 15 anni senza un trofeo degli Spurs, nella settimana che ha visto Kane e compagni eliminati prima dalla FA Cup dallo Sheffield United e poi perdere terreno in campionato con la sconfitta contro i Wolves, fino all'uscita dalla Champions League contro i rossoneri. "Paris sans genies". Questo è il titolo della prima pagina de L'Equipe, che si riferisce naturalmente all'eliminazione dalla Champions League del PSG arrivata ieri sera contro il Bayern Monaco. Una questione di DNA per i parigini, ancora una volta fuori agli ottavi di finale. E secondo una intervista LeParisien gli ex nazionali transalpini Ginola e Lizarazu puntano il dito sul fatto che i parigini sono solo "una squadra di rock star'. Dietro alla lavagna ci finisce in particolare il centrocampista azzurro Verratti messo sul banco degli imputati da tutti i media. “Per migliorare le 40 medaglie intanto dobbiamo qualificarci. Se riusciamo a farlo in modo massiccio possiamo ancora raccontare che i sogni diventano realtà e fare meglio di quanto visto a Tokyo. Stiamo lavorando per voi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della presentazione del libro 'Tokyo 2020, l’Italia chiamò' di Carmelo Lentino e Roberto Messina al Salone d’Onore. Ascolta le news del momento in meno di due minuti