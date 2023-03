Roma, Juventus, Fiorentina e Ferrari: le ultimissime

In Europa League vincono Roma e Juve, in Conference bene la Fiorentina. Riunione tecnica tra staff Ferrari

ROMA - La Roma batte la Real Sociedad 2-0 all'Olimpico nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla e fa un passo importante verso i quarti di finale in vista del ritorno che si giocherà in Spagna giovedì 16 marzo. La Juventus vince 1-0 contro il Friburgo grazie al gol decisivo di Di Maria. Si tratta solo della seconda vittoria in casa in Europa per i bianconeri dopo quella contro il Maccabi Haifa in Champions League. Una buona Fiorentina piega per 1-0 i turchi del Sivasspor. Nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. La Ferrari vuole reagire dopo le delusioni del primo Gp stagionale in Bahrain e per coinvolgere tutti nel piano d'azione il team principal, Frederick Vasseur, ha tenuto una riunione tecnica a Maranello insieme con Charles Leclerc e Sarlos Sainz, tutti gli uomini della gestione sportiva. Ascolta le news del pomeriggio