Pellegrini, Juventus, Conte e Parigi 2024: le ultimissime

Spavento per Pellegrini. Allegri perde un titolare. Casting del Tottenham per il dopo Conte. Vendita record per PArigi 2024

ROMA - Grande spavento per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. Pellegrini aveva due ferite molto profonde sul lato destro della fronte, una verticale e una orizzontale che hanno richiesto trenta punti sutura. La Juve sorride all'indomani della vittoria contro il Friburgo in Europa League per 1-0, ma è costretta a fare i conti con brutte notizie arrivate dall'infermeria. Nella mattinata di venerdì 10 marzo, infatti, ben tre giocatori bianconeri si sono sottoposti a degli esami strumentali a seguito dei rispettivi infortuni rimediati durante la gara di andata degli ottavi di finale. Si tratta di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: la Juve non li perderà tutti e tre a lungo, ma per il brasiliano lo stop sarà più lungo del previsto. E' iniziato il casting del Tottenham per il dopo Antonio Conte e si fanno i nomi di Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, scrive il Guardian. Che dà per certa la separazione tra il club londinese ed il tecnio italiano a giugno, con la naturale scadenza del contratto, a meno che all'eliminazione dalla Champions League non segua un tracollo in campionato, dove il quarto posto è insidiato da Liverpool e Newcastle. Con 3,25 milioni di biglietti venduti in meno di tre settimane, il pubblico francese e di tutto il mondo ha risposto con entusiasmo alla prima fase di vendita dei biglietti per Parigi 2024. E dal 15 marzo, a distanza di 500 giorni dall'inizio dei Giochi, Parigi 2024 invita tutti a registrarsi al sorteggio per la vendita dei biglietti individuali attraverso la piattaforma ufficiale di ticketing: tickets.paris2024.org. La vendita dei pacchetti "Make Your Games" ha già battuto il record di acquisti di tagliandi per un evento sportivo in Francia. Ascolta le news del momento in meno di due minuti