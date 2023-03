Inter, Mourinho, Spalletti e Lineker: le ultimissime

Inter ancora sconfitta. Mourinho ripropone le 'manette'. Spalletti: "Lo scudetto non è una formalità". Lineker al centro di un caso mediatico

ROMA - Lo Spezia supera per 2-1 l'Inter nella 26a giornata di Serie A e torna alla vittoria in casa dopo sei mesi, la prima della gestione Semplici. Liguri in vantaggio con Maldini al 56', pareggio di Lukaku su rigore all'83 e rete decisiva, sempre su rigore di Nzola all'87'. Al 13' Lautaro fallisce un calcio di rigore. I nerazzurri restano a -.15 dalla vetta con una gara in meno. Josè Mourinho ha scelto il suo profilo Instagram per commentare la sentenza definitiva della Corte d'appello Federale sulla sua squalifica. Dopo aver appreso della conferma delle due giornate, che gli faranno saltare la gara contro il Sassuolo e il derby con la Lazio, il tecnico portoghese ha pubblicato un'immagine significativa: il gesto delle manette, lo stesso realizzato nel match tra Inter e Sampdoria nella stagione 2009-10. Giornata di conferenza stampa per il Napoli e Luciano Spalletti in vista della sfida di campionato di domani sera (stadio Maradona, ore 18) contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il Napoli è reduce dalla prima sconfitta interna in campionato (0-1 contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri) e vuole riprendere la marcia verso lo scudetto: gli azzurri hanno ora 15 punti di vantaggio sull'Inter seconda. Tanti i temi toccati dal tecnico azzurro: dallo scudetto - "Non è una formalità". La BBC ha annunciato che l'ex capitano e campione dell'Inghilterra Gary Lineker non prenderà parte allo show calcistico 'Match of the Day' fino a quando non verrà raggiunto un accordo sul suo utilizzo dei social media. Lineker ha criticato la nuova politica di asilo del governo britannico in un post su Twitter in cui ha paragonato il linguaggio dei governatori sui migranti a quello usato nella Germania nazista. La BBC considera le opinioni sui social media come una violazione delle propriee linee guida. Ascolta le news del pomeriggio