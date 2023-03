Napoli, Juventus, Roma e Premier: le ultimissime

I tifosi dell'Eintracht possono acquistare i biglietti per la gara con il Napoli. Respinto il ricorso della Figc sulla Carta Covisoc. Belotti operato alla mano. Bufera alla Bbc dopo il caso Lineker

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dall'Eintracht Frankfurt Fussball contro la decisione con la quale le autorità italiane hanno disposto il "divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio" negando così la trasferta dei suoi tifosi per la partita di Champions League in programma mercoledì prossimo, allo stadio Maradona, contro il Napoli. La decisione è stata adottata dal quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta "carta Covisoc', chiesta nel processo plusvalenze Juventus, a Fabio Paratici e Federico Cherubini, che avevano fatto ricorso al Tar. L'attaccante della Roma Andrea Belotti è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. I calciatori inglesi fanno quadrato e hanno deciso di fare la guerra alla BBC. La tv inglese nei giorni scorsi aveva deciso di sospendere l'ex centravanti della nazionale inglese Gary Lineker, fino alla scorsa settimana opinionista della Premier League contestando all'ex attaccante del Tottenham l'utilizzo dei social media. Ma la decisione non è piaciuta ai colleghi che - a poco a poco - si sono rifiutati di andare in onda. Ian Wright e Alan Shearer sono stati i primi a tirarsi indietro, e successivamente anche altri talent della tv si sono ammutinati.