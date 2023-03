Roma, Juventus, Fiorentina e Torino: le ultimissime

La Roma sfida il Sassuolo la Juventus la Sampdoria. Si giocano anche Lecce-Torino, Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza

ROMA – Ben cinque le gare in programma in questa domenica di Serie A valida per la 26ª giornata la Roma alle 18 ospita il Sassuolo a caccia del secondo posto in classifica mentre nel posticipo delle 20.45 la Juventus sfiderà in casa la Sampdoria. Apre alle 12.30 Lecce-Torino, alle 15 Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza. Le probabili formazioni