Roma, Juventus, Fiorentina e Torino: le ultimissime

Il Sassuolo espugna l'Olimpico. La Juve batte 3-2 la Sampdoria. Passo in avanti verso l'Europa di Toro e Fiorentina

ROMA - La Roma in 10 uomini dal 45' perde in casa 4-3 contro il Sassuolo nella prima di due gare senza Mourinho in panchina. In un Olimpico infuocato, tra panolada di protesta e striscioni di solidarietà per il tecnico portoghese, squalificato per due giornate, la squadra giallorossa (in inferiorità numerica per un rosso inflitto a Kumbulla a fine primo tempo) cade sotto i colpi di Laurienté (doppietta), Berardi e Pinamonti. Non bastano per l'aggancio all'Inter al secondo posto i primi gol in giallorosso di Zalewski e Wijnaldum e la solita perla Dybala, in campo nella ripresa.

La Fiorentina espugna lo stadio Zini di Cremona grazie ai gol di Mandragora e Cabral e prosegue il buon momento di forma centrando la terza vittoria consecutiva in campionato, mentre la Cremonese è sempre più vicina al baratro definitivo. Stavolta per la squadra grigiorossa nemmeno un sussulto d'orgoglio come avvenuto nelle ultime prestazioni ma solo una lenta agonia verso il triplice fischio.

astano solo tre minuti al Torino per avere ragione del Lecce e sbancare il Via Del Mare per 2-0. Un colpo pesantissimo per gli uomini di Juric in chiave Europa, confezionato tra il 20' ed il 23' del primo tempo, grazie alle segnature di Singo e Sanabria. Due autentici lampi che consegnano ai granata quota 37 in classifica, in posizione solitaria, e li lanciano all'inseguimento dell'Atalanta distante appena cinque punti, in zona Europa League. U