Roma, Lazio, Juventus e Fiorentina: le ultimissime

Giovedì decisivo in Europa per Roma, Lazio, Juventus e Fiorentina

ROMA – Giovedì decisivo in Europa per quattro italiane, la Roma alle 21 di scena i Spagna contro la Real Sociedad forte del 2-0 ottenuto all'Olimpico, la Juve invece alle 18.45 in Germania sfida il Friburgo battuto allo Stadium 1-0. In Conference alle 21 in Olanda contro l'Az Alkmaar la Lazio deve ribaltare il 2-1 rimediato in casa, la Fiorentina in Turchia affronta alle 18.45 il Sivasspor superato 1-0 al Franchi. Le probabili formazioni