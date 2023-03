Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma, Juventus e Fiorentina vanno avanti i biancocelesti eliminati dall'Az Alkmaar

ROMA - La Roma pareggia nella gara di ritorno degli ottavi e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Partita tosta, di contenimento, di sacrificio. La Roma ci mette tutto contro una Real pericolosa ma bloccata bene. Prima il Salisburgo, poi gli spagnoli: quarti di finale strameritati contro due squadre di livello ma che la Roma ha reso "normali". Stesso e identico risultato dell’andata. La Lazio perde 2-1 contro l’Az Alkmaar e saluta la Conference League.Vittoria per la Juve nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League giocato in casa del Friburgo. La truppa di Allegri ha bissato il successo dell'andata con il risultato di 2-0. Missione compiuta per la Fiorentina, che vola ai quarti di finale della Conference League.