Mourinho, Sarri, Allegri ed Europa : le ultimissime

Mourinho punge la Lazio, Sarri la società. Allegri contento a metà. Attesa per i sorteggi

ROMA – C'è anche la Roma tra le sei squadre italiane qualificate ai quarti delle competizioni europee, al termine del match pareggiato dai giallorossi in Spagna contro la Real Sociedad il tecnico Moruinho ha pizzicato la Lazio unica eliminata: “La Lazio non avrà una terza competizione adesso, no? E’ così, purtroppo". La Lazio fuori dall'Europa, fatale un altro 2-1 rimediato contro l'Az Alkmaar dopo quello dell'andata. Maurizio Sarri ha parlato del momento e della sfida che aspetta i suoi: "Siamo stati in partita sino all’1-1, poi non c’abbiamo più creduto”. "Ottimo risultato, ma non esaltiamoci: non possiamo giocare un secondo tempo come questo": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, festeggia solo a metà dopo il 2-0 a Friburgo che ha spianato la strada verso i quarti di finale di Europa League. E c'è grande attesa per i sorteggi delle italiane nelle tre competizioni europee che si terranno a Nyon: alle 12 appuntamento per la Champions che vede impegnate Napoli, Inter e Milan, alle 13 sarà inevec la volta dell'Europa League con Roma e Juventus a seguire la Fiorentina conoscerà la sua avversaria i Conference.