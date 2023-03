Spalletti, Leiva, Messi e Djokovic: le ultimissime

Spalletti: "Per il Napoli disposto a tutto". Leiva si ritira. messi lascia l'allenamento. Djokovic salta Miami perché non vaccinato contro il Covid

ROMA - "Il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema, fare qualcosa che mi dia soddisfazione. Non ho molto tempo e so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, soprattutto ora. E per il Napoli ora sono disposto a tutto". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Torino. L'ex centrocampista di Brasile, Liverpool e Lazio Lucas Leiva si è ritirato all'età di 36 anni a causa di un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche. Nell'ultima sessione di allenamento del Psg si è scatenata l'ennesima bufera quando Lionel Messi ha deciso di lasciare anticipatamente il campo. Il numero uno al mondo Novak Djokovic non potrà giocare il torneo Atp Masters 1000 di Miami, in programma la prossima settimana, dopo che gli è stato ancora negato l'ingresso negli Stati Uniti. Il 22 volte vincitore del Grande Slam, 35 anni, aveva chiesto un permesso speciale per entrare negli Stati Uniti perché non è vaccinato contro il Covid-19. Ascolta le news della mattina