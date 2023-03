Napoli, Fiorentina, derby e Catanzaro: le ultimissime

Il Napoli vince anche a Torino. Bene Fiorentina e Sampdoria. Scontri e un agente ferito prima di Lazio-Roma. Il Catanzaro torna in Serie B

ROMA – Non si ferma l'inarrestabile corsa del Napoli che vince anche a Torino 0-4 e allunga ancora sull'Inter seconda che questa sera sfida la Juventus portandosi a 21 punti. Decidono la sfida le reti di Kvaratskhelia, Ndombele e la doppietta di Osimhen. Nell'altro match delle 15 vince anche la Fiorentina che supera 1-0 il Lecce grazie all'autorete di Gallo e si porta a quota 37 punti a ridosso della zona Europa. Battuta d'arresto invece per i pugliesi che restano a 27 punti a è +8 sul Verona terzultimo e oggi battuto con un sonoro 3-1 dalla Sampdoria. Tensione fuori dallo stadio Olimpico di Roma, dove è cominciato l'afflusso delle tifoserie in vista del derby di oggi pomeriggio, alle 18. La polizia in tenuta antisommossa sta blindando l'intera area attorno all'impianto sportivo, evitando che romanisti e tifosi vengano in contatto tra loro. Immancabili cori e esplosioni di petardi in direzione dei blindati. Con la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, il Catanzaro ottiene con cinque giornate di anticipo la promozione in serie B. Ascolta le news della mattina