Nazionale, Lazio, Derby e Nba: le ultimissime

Prima la sfida con l'Inghilterra a Napoli, poi l'impegno a Malta. Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar, la Nazionale di Roberto Mancini è pronta a rimettersi in gioco con le prime gare di qualificazione agli europei del 2024. Il tecnico azzurro risponde alle domande dei cronisti a pochi giorni dal match di Napoli contro gli inglesi. "Il problema del centravanti? C'è Scamacca, c'è lui e c'è Gnonto, sperando stiano bene. Scamacca non ha i 90 minuti, ha giocato solo 65 minuti in Coppa. Gnonto è l'unico che gioca sempre in Premier League. E Retegui ora lo seguiamo”. Queste alcune delle dichiarazioni del ct.

Claudio Lotito scatenato dopo il derby vinto sulla Roma. In campo ha festeggiato con la squadra sotto la Curva Nord, poi la lite con Mourinho negli spogliatoi. A Radio 1, nella trasmissione 'Un giorno da pecora', il patron della Lazio ha commentato felice: "Ho festeggiato il derby come tutti gli altri momenti, le partite si vincono e si perdono, ma c'è grande soddisfazione azione della squadra e sostegno dei tifosi. Io tifoso della Roma? No, è una voce falsa messa in giro per screditarmi, io sono laziale da quando avevo 5 anni”. "Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera”.

Un derby spigoloso, come si vive soltanto nella Capitale. UNa sfida accesa che ha generato, al fischio finale, non poche discussioni, sia per l’atteggiamento tattico della Roma, sia per le decisioni prese dall’arbitro Massa. Dibattito anche su Sky Sport, con l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi che entra nel merito dell’arbitraggio. “Io vedo l’episodio del cartellino rosso a Ibanez, e dico che oggi non avrei mai giocato in questo calcio: è un intervento che fa parte della dinamica di gioco perché lui dopo il controllo sbagliato fa di tutto per togliersi mentre Milinkovic lascia lì la gamba”. Ma da studio non tutti sono concordi con la tesi dell’ex capitano dell’Inter, sottolineando come l’intervento sia in ritardo, e va a interrompere una ripartenza della Lazio in campo aperto.

Nella notte italiana è andata in scena un’altra giornata del campionato di basket Nba. I Los Angeles Lakers hanno battuto gli Orlando Magic 111-105 grazie all’ottima prova di Austin Reaves, che mette a segno 35 punti meritandosi il titolo di Mvp della serata; Sesta sconfitta consecutiva per i Magic nonostante i 21 punti di Banchero e Wagner.