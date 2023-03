Roma, Lazio, Milan e Manchester United: le ultimissime

Mourinho alla ripresa con la difesa in emergenza. Sarri: "Voglio solo italiani". Sale la febbre per la sfida di Champions tra i rossoneri e il Napoli. Giorni decisivi per la cessione del club inglese

ROMA - La Roma dopo il derby resta senza difesa. Il giudice sportivo come previsto ha fermato per una giornata Ibanez, espulso per doppia ammonizione e Mancini, ammonito e già in diffida. Inoltre per gli scontri in campo e alla fine della partita, è stato squalificato anche Cristante (che dovrà pagare anche una multa di 15.000 euro), per aver “assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un assistente”. Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sa che cosa vuole. Cpon il diesse Tare, in scadenza a giugno, il rapporto è pessimo ma lui guarda avanti con fiducia: "Alla Lazio sto bene, con Lotito ho un buon rapporto, lo chiamo Claudio né presidente né senatore. Il contratto l’abbiamo prorogato mesi fa, non credo sia il caso di tornarci in questo momento. Se resterò molto a lungo? No, ho un ginocchio che non mi tiro più dietro". Poi indica la strada: "Voglio solo italiani e ogni volta mi batto per questo". Grande attesa per il match di Champion s tra Milan e Napoli: ieri è stato polverizzato un terzo dei biglietti disponibili per la prelazione degli abbonati, attiva fino a domani, di un euro-derby col Napoli che stuzzica fin d’ora. Non ha bisogno di sollecitazioni, la gente del Milan, ma ieri da mezzogiorno è partito l’assalto che ha portato a vendere qualcosa come 14mila tagliandi in tre ore. Mentre si avvicina il momento delle decisioni per la cessione del Manchester United da parte della famiglia Usa Glazer, si intensificano le trattative con i pretendenti e si moltiplicano le indiscrezioni. A dire la sua a chiare lettere è intanto il miliardario britannico Jim Ratcliffe, proprietario del colosso chimico Ineos, che ha assicurato di non voler pagare "cifre folli" per acquisire il glorioso club di Premier League, che i Glazer cederebbero per sei miliardi di dollari.