Juventus, Lazio, Milan e ginnastica: le ultimissime

Il pm Santoriello lascia l'inchiesta Juve. Individuato il tifoso con la maglia Hitlerson 88. Daspo per sei tifosi del Milan. Un'istruttrice di ginnastica artistica indagata a Bologna

ROMA - Il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l'accusa nel processo alla Juventus. La decisione è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l'altro, tifoso del Napoli. È stato individuato il tifoso che ha indossato la maglia con la Hitlerson 88 durante il derby Lazio-Roma di domenica. Si tratta di un tifoso laziale tedesco. L'identificazione è avvenuta tramite il vaglio delle immagini da parte della Digos della questura di Roma, insieme agli agenti del Commissariato Prati, grazie anche alle immagini realizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica. Sul conto del tifoso è stata depositata al riguardo una dettagliata informativa alla Procura di Roma. Il Questore di Trieste ha adottato il provvedimento del Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di sei tifosi milanisti che il 25 ottobre scorso, in transito verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, nel corso di una sosta all'Autogrill di "Duino Sud" (Trieste), avevano sottratto merce varia per il valore complessivo di quasi 2.000 euro. Un fascicolo di indagine è aperto in Procura a Bologna dopo la denuncia di quattro ragazze, compagne della stessa palestra di ginnastica artistica di Imola, che nel 2018 avrebbero subito vessazioni. Secondo quanto riporta Repubblica un'istruttrice è indagata e sul caso si è attivata anche la Procura federale che ha sentito alcuni testimoni, tra cui le presunte vittime e altre ex compagne che avrebbero assistito agli abusi verbali e fisici. Le ragazze hanno ora 11, 20, 24 e 33 anni, hanno frequentato la palestra in periodi diversi e si sono rivolte all'associazione ChangeTheGame. Ascolta le news della mattina