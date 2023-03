Italia, Lazio e tennis: le ultimissime

Mancini: "Vogliamo partire bene". Pungo duro di Lotito contro i tifosi daspati. Sonego pronto per l'esordio a Miami

ROMA - Vigilia di Italia-Inghilterra per Roberto Mancini che inizia al Maradona la sua avventura verso i prossimi Europei di calcio: “Ci stiamo preparando bene – sottolinea il ct azzurro - Siamo sicuro che come sempre Napoli ci sosterrà e che sarà una bella partita”. Con gli inglesi sarà la terza sfida nel giro di un paio d'anni. Pungo duro della Lazio: il club biancoceleste mette al bando a vita i tre individui che sono stati identificati come responsabili dei cori antisemiti intonati durante il derby contro la Roma di domenica scorsa. In un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, la Lazio sottolinea che grazie alla collaborazione con "il proprio servizio di sicurezza, gli steward e le forze dell'ordine, anche mediante l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza dello Stadio Olimpico, si è proceduto in breve tempo all'individuazione di una persona che indossava la maglia con il numero 88 recante la scritta "Hitlerson" e di altre due che ostentatamente compivano il gesto del saluto romano". Intanto la società continua a levarsi sassolini dalle scarpe dopo la vittoria nel derby: su Twitter, il club biancoceleste ha pubblicato un fotomontaggio, ispirato alla locandina del film 'Any given sunday' ('Ogni maledetta domenica', con Al Pacino), con invece scritto 'Any given tuesday' e le facce di Claudio Amendola, Alessandra Fagnani (il primo aveva preso in giro la Lazio a 'Belve', programma della Rai condotto dalla seconda), oltre ai volti di Stefano Rapone e Alessandro Cattelan (il comico aveva insultato 'la mamma del laziale' nel programma di Cattelan). Il Masters 1000 di Miami deve ancora entrare nel vivo, con l'assalto di Carlos Alcaraz ad un nuovo successo, unico risultato che lo confermerebbe n.1 del ranking, e la voglia degli azzurri, Jannik Sinner in testa, di farsi strada. A rompere il ghiaccio, dopo Fabio Fognini nel corso della notte, sarà domani un Lorenzo Sonego che non ha avuto un inizio di stagione brillante e si troverà di fronte l'ex n.3 al mondo Dominic Thiem, mentre in campo femminile dopo le eliminazioni di Cocciaretto e Paolini, Camila Giorgi se la vedrà con la n.14 al mondo la bielorussa Viktoria Azarenka. Ascolta le news del pomeriggio