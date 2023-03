Italia, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

LItalia sfida l'Inghilterra al Maradona. I Friedkin parleranno con Mourinho a fine stagione. Sarri sogna Zielinski. Fognini fuori a Miami

ROMA – Inizia questa sera al Maradona contro l'Inghilterra il cammino dell'Italia di Mancini verso l'Europeo 2024. appuntamento alle 20.45 le probabili formazioni. Andiamo in casa Roma dove i Friedkin sono un po’ delusi dagli ultimi risultati e, come si legge cul Corriere dello Sport oggi in edicola, vogliono andare avanti con Mourinho, che ha un altro anno di contratto, ma ritengono non sia il momento per parlare di conferma e di programmi. I conti si faranno alla fine. Certo è che la prossima sessione estiva sarà ancora condizionata dai paletti imposti dal fair play finanziario. Bisognerà fare plusvalenze e si guarderà sempre con attenzione al mercato degli svincolati. In casa Lazio Sarri guarda già al futuro e ha chiesto di acquistare più giocatori italiani, ma per il ruolo di Milinkovic ha un solo nome in testa: è Piotr Zielinski, 28 anni, in scadenza nel 2024 con il Napoli. Esordio amaro per Fabio Fognini nel primo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale. Il 35enne di Arma di Taggia, numero 91 Atp, che a Miami ha raggiunto le semifinali nel 2017 (stoppato da Nadal), nella notte italiana ha ceduto all'esordio per 6-4 5-7 6-4, dopo oltre due ore e mezza di lotta, al tedesco Jan-Lennard Struff, numero 103 del ranking, promosso dalle qualificazioni.