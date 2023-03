Italia, Lazio, Ronaldo e Barcellona: le ultimissime

L'Inghilterra vince a Napoli. Romagnoli: "Con Sarri abbiamo una nostra identità". L'ennesimo record di CR7. La Uefa apre un'indagine sul Barça

ROMA - Falsa partenza dell'Italia che all'esordio nelle qualificazioni degli Europei del 2024 perde in casa 2-1 contro l'Inghilterra. Primo tempo a tratti dominato dagli ospiti che sbloccano al 13' con Rice e trovano il raddoppio al 44' con Kane su rigore. Nella ripresa l'esordiente Retegui segna, Inghilterra in 10 e assalto dell'Italia che però non basta per trovare il pareggio. “La Lazio poi ha un bel progetto: ha una squadra competitiva e forte, con un mister preparato. Quindi mi sono detto che questo era il momento di tornare". Così Alessio Romagnoli in un'intervista a Dazn: “Io la Roma la posso solo ringraziare – prosegue il difensore - mi ha scoperto, mi ha fatto crescere ed esordire in serie A. Ma credo che l'anno fondamentale per la mia crescita fu alla Sampdoria, con Sinisa Mihajlovic”. Chiusura su Sarri: “Grazie a lui la Lazio ha una sua identità”. Un nuovo record nella carriera di Cristiano Ronaldo, che scendendo in campo questa sera come capitano del Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2024 col Liechtenstein è diventato il giocatore con più presenze di sempre al mondo per una nazionale maschile, toccando quota 197. La Uefa ha aperto una indagine sul Barcellona in riferimento allo scandalo nato dall'inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club catalano alla societa' dell'ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Enrique Negreira. Ascolta le news del pomeriggio