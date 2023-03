Mancini, Barella, Bayern Monaco e Sonego: le ultimissime

Mancini vede il bicchiere mezzo pieno. Barella e Bonucci tornano a casa. Nagelsmann verso l'esonero. Sonego avanza a Miami

ROMA – Esordio con sconfitta per l'Italia di Mancini nelle qualificazioni agli Europei 2024 al Maradona contro l'Inghilterra che ha vinto 2-1. Il ct a fine analizza il match: “Era una partita difficile, poi abbiamo preso gol su due calci d'angolo, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Avremmo meritato il pareggio, sarebbe stato giusto. Ci dispiace ma la strada è lunga". Poi prosegue: "Nella ripresa abbiamo giocato meglioho rivisto una grande nazionale e questo ci fa ben sperare. E' un inizio in salita ma troveremo la discesa". Nicolò Barella e Leonardo Bonucci sono tornati al loro club e non sono andati con la nazionale italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024. Lo ha reso noto la comunicazione della nazionale dopo la partita con l'Inghilterra. Clamoroso in Germania: il Bayern Monaco starebbe per esonerare Julian Nagelsmann dopo la sconfitta in Bundesliga contro il Bayer Levekusen e la perdita della vetta della classifica a scapito del Borussia Dortmund. Dopo sei sconfitte consecutive nei Masters 1000, Lorenzo Sonego ha ritrovato la vittoria. All'esordio al"Miami Open", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (combined con il terzo Wta 1000 del 2023, montepremi 8.800.000 dollari), il torinese ha sconfitto 7-6(7) 6-2 l'ex numero 3 del mondo Dominic Thiem, oggi n.106 Atp.