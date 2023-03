Spalletti, De Laurentiis, Euro 2032 e Juventus: le ultimissime

Spalletti: "Tentazione Champions". De Laurentiis: "Il mister resterà". Roma candidata per Euro 2032 . La Procura di Bologna indaga sul passaggio di Orsolini alla Juve

ROMA - "La tentazione della Champions League va vissuta totalmente. Non vediamo l'ora di andarci a confrontare". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti durante al consegna del premio Bearzot: "Sono cose bellissime - prosegue - che a 64 anni non mi sono mai capitate. Anche i calciatori devono stare attenti al massimo, perché queste partite sono di una bellezza incredibile, ad esserci dentro. E' importante capire che non porti dentro il passato in queste partite, bisogna saper partire ogni volta da zero".

In occasione del premio ha parlato anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che annuncia: "Spalletti resta a Napoli". . Sulla domanda circa il mercato dei titolari del Napoli che potrebbero essere oggetto di offerte, De Laurentiis ha detto: "C'è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli".

La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di calcio Uefa Euro 2032 nell'ambito della proposta italiana coordinata dalla Figc. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l'Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l'organizzazione dell'evento.

Indaga anche la Procura di Bologna sull'operazione che vide nel 2018 il trasferimento di Orsolini dalla Juventus al Bologna. Un accordo di mercato che è finito nell'occhio del ciclone in merito alle plusvalenze fittizie che avrebbe generato il club bianconero e sulle quali si sta investigando. Intanto, lunedì prossimo ci sarà l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma.