Bayern Monaco, Spalletti, Manchester United e Moto Gp: le ultimissime

ROMA - La notizia ha fatto il giro del mondo nelle scorse ore ma l'ufficialità è arrivata solo oggi: Julian Nagelsmann non è più il tecnico del Bayern Monaco che ha scelto Thomas Tuchel che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Francesco Totti e Luciano Spalletti: ci sarà l'incontro? A quanto pare sì. Oggi, a margine del Premio Bearzot, l'allenatore del Napoli è stato "braccato" da Filippo Roma, inviato de "Le Iene" che gli ha proposto di organizzare un incontro. Spalletti ha sorriso e ha detto: "Sono stato contento delle sue parole, questa cosa si farà sicuramente". Non solo: Spalletti ha detto a Filippo Roma: "Il luogo e il momento li scelga lei". Nella corsa all'acquisto del Manchester United spunta anche un anziano e sconosciuto miliardario finlandese. Il suo nome è Thomas Zilliacus ed è un ex responsabile dell'ex colosso telefonico finlandese Nokia che ha lasciato negli anni '90 per creare Mobile FutureWorks (un fondo di investimenti hi-tech) a Singapore, dove risiede. E' Jack Miller il più veloce nella prima giornata di prove libere del gp del Portogallo, prova che apre a Portimao il motomondiale. Ascolta le news del pomeriggio