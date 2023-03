Roma, Lazio, Juventus e Francia: le ultimissime

Matic rinnova fino al 2024. La Lazio pensa a Bonazzoli. La Juve conferma l'indagine Uefa. La Francia cala il poker

ROMA - Primo tassello per il futuro della Roma: nei giorni scorsi Nemanja Matic prima di partire per una vacanza in Montenegro nella quale ha visitato la sua prima squadra ha firmato il rinnovo del contratto con la Roma. Era un suo diritto trattenersi fino al 2024, una volta raggiunto il 50% delle presenze stagionali. In casa Lazio è caccia al vice Immobile che Sarri vorrebbe italiano. Può tornare di moda Federico Bonazzoli il tecnico a gennaio aveva considerato adattabile nel doppio ruolo esterno-centravanti. La Juventus è sotto indagine della Uefa da dicembre. Questo quanto emerso dal documento sul bilancio semestrale dei bianconeri. Il Belgio vince 3-0 in casa della Svezia in una partita della prima giornata del girone F delle qualificazioni a Euro 2024 grazie ad una tripletta di Romelu Lukaku. L'interista, che non segnava da oltre un anno con la sua nazionale, ha celebrato il gol portandosi l'indice davanti alle labbra per "zittire" le polemiche sulle sue prestazioni. Prova di forza della Francia che, allo stade de France di Parigi batte con un rotondo 4-0 l'Olanda in un match della prima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024: in gol Mbappé, Griezmann e Upamecano.