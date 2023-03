Italia, Spagna, Stankovic e Sonego: le ultimissime

L'Italia sfida Malta. La Spagna travolge Cipro. Stankovic esclusivo. Sonego vola al terzo turno a Miami

ROMA – Dopo il ko con l'Inghilterra all'esordio delle qualificazioni degli Europei 2024 l'Italia cerca riscatto alle 20.45 contro Malta. Le probabili formazioni. La Spagna di Luis de La Fuente risponde alla Scozia (3-0 contro Cipro) e batte la Norvegia sempre 3-0 con doppietta di Joselu e il gol di Dani Olmo nel gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo il successo in trasferta della Turchia (2-1 all'Armenia), nel girone D, frenata della Croazia beffata dal Galles nel recupero, 1-1 il punteggio finale: al gol di Kramaric ha risposto Broadhead in pieno recupero. Nel gruppo I, pareggiano Israele e Kosovo (1-1), la Svizzera rifila un netto 5.0 alla Bielorussia e la Romania vince in trasferta ad Andorra 2-0 con gol di Man e Alibec. Intervista esclusiva a Dejan Stankovic sul Corriere dello Sport oggi in edicola. “Devo tutto a Mihajlovic e Mourinho” sottolinea l'attuale allenatore della Sampdoria che sul suo passato da calciatore non ha dubbi: “Lazio e Inter sono le due parti della mia vita: i biancocelesti mi hanno dato l’occasione. Con i nerazzurri abbiamo cambiato la storia del club”. Poi sull'attualità: “Se non avessi detto sì a questa Samp mi sarei pentito”. Infine difende Mancini: “Ha fatto un miracolo agli Europei, ma c’è gente che ha la memoria corta. Sul campo, grande lavoratore”. Lorenzo Sonego supera il britannico Daniel Evans e si qualifica per il terzo turno dell'Atp 1000 di Miami. Vittoria in rimonta per il tennista torinese che dopo aver perso il primo set 4-6 si è imposto 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco.