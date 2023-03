Juve, Conte, Moreno e Sinner: le ultimissime

La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juve. Questa mattina infatti è prevista l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma al Tribunale di Torino. Al termine dell'indagine sui conti della Juve nel triennio compreso tra il 2018 e il 2021, la Procura di Torino richiede il rinvio a giudizio per il club bianconero e altri dodici ex dirigenti all'epoca tutti operativi: si tratta di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Marco Re, Stefano Cerrato, Stefano Bertola, Roberto Grossi, Stefania Boschetti, Fabio Paratici e Cesare Gabasio. I capi d'imputazione sono appunto quindici, l'inchiesta della Procura di Torino ha prodotto complessivamente oltre 15mila pagine di atti comprensivi anche di intercettazioni telefoniche, ambientali, interrogatori, documenti sequestrati.

Dopo il duro sfogo contro i suoi calciatori e la 'fuga' da Londra su un volo low cost, l'addio tra Antonio Conte (il cui contratto scadeva a giugno) e il Tottenham era nell'aria e ora è anche ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese con una nota pubblicata sui propri profili social e sul proprio sito, in cui spiega che "Cristian Stellini (il vice di Conte, ndr) assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach”.

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del torneo di Miami. L'azzurro sconfigge in due set (6-3, 6-4) il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 27 delle classifiche mondiali in 87'. Sinner ha chiuso la sfida con il 60% di prime palle di servizio. Nel primo set ha strappato due volte il servizio all'avversario, mentre nel secondo ha recuperato un break di svantaggio, prima di realizzare il sorpasso decisivo nell'ultimo e decisivo gioco.

Dalla Coppa del Mondo a un torneo amatoriale, Byron Moreno torna a far discutere a più di vent'anni di distanza dal giorno in cui scatenò l'ira dell'Italia di Trapattoni, eliminata negli ottavi dei Mondiali del 2002 dai padroni di casa della Corea del Sud al termine di una partita in cui l'arbitro fu protagonista in negativo. Moreno è tornato a fare notizia. Virale sui social è infatti diventato un video in cui si vede l'ex arbitro, oggi 53 enne, aggredito in campo da un calciatore durante la finale di un torneo amatoriale a Guayaquil da lui diretta. Violento il colpo sferrato a Moreno, sorpreso alle spalle, con l'aggressore che si è subito allontanato mentre i sui compagni di squadra lo soccorrevano aiutandolo a rialzarsi.