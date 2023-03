Juve, Chiesa, Alcaraz e Nba: le ultimissime

Rinviata al 10 maggio l'udienza nell'ambito dell'inchiesta Prisma sulle presunte irregolarità nei bilanci della Juve. Questa la decisione del Gup Marco Picco, dopo la prima udienza preliminare che ha avuto luogo al Tribunale di Torino. In mattinata il Gup si era ritirato in camera di consiglio per decidere sulle richieste delle parti civili depositate. Il 10 maggio verrà discussa la competenza territoriale, posta dai legali della Juve. Il giudice si esprimerà anche sulla richiesta della difesa di spostamento della sede dell'eventuale processo per competenza territoriale poiché l'ipotesi di reato di manipolazione di mercato si sarebbe consumato a Milano dove ha sede la borsa o a Roma dove ci sono i server della borsa, essendo quella bianconera una società quotata.

Federico Chiesa vuole tornare quanto prima al meglio della condizione, proprio per questo volerà in Austria per effettuare ulteriori controlli al ginocchio destro. L'attaccante bianconero incontrerà quest'oggi il professor Fink, medico che lo scorso anno effettuò l'operazione al calciatore dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratta di una visita precauzionale, considerato che per Chiesa sono state escluse lesioni dopo l'uscita anticipata nel corso del match giocato contro l'Inter lo scorso 19 marzo.

Miami, Alcaraz spazza via Lajovic 6-0 7-6. Lo spagnolo domina totalmente nel primo set e nel secondo chiude al tie-break giocando la solita partita a ritmi altissimi. Il giovane talento avanza dunque agli ottavi del torneo di Miami.

Paolo Banchero trascina Orlando al successo (119-106) contro i Nets. L'azzurro segna 11 punti. Nonostante il ritorno di LeBron James (che rientra dopo tredici turni di assenza) i Lakers vengono sconfitti dai Chicago Bulls con il risultato di 118-108. Vittoria per gli Oklahoma City Thunder, che battono 118-112 Portland.