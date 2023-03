Lotito, Fifa e Sinner e Cio: le ultimissime

Lotito: "Chiudere la Curva non serve". Accordo FIFA-ECA. Sinner elimina Rublev. Botta e risposta tra il Cio e la Russia

ROMA - “Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento" così il patron della Lazio Claudio Lotito a Sky Sport: "Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole". Anche Real Madrid, Barcellona e Juventus - benché uscite volontariamente dall'European Club Association (ECA) - beneficeranno dell'accordo siglato con la FIFA per la compensazione finanziaria in cambio del 'prestito' dei giocatori alle nazionali. Un ottimo Jannik Sinner supera nettamente Andrey Rublev e si qualifica per i quarti di finale del 'Miami Open', secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il tennista altoatesino si è imposto in poco più di un'ora con il punteggio di 6-2, 6-4. Nessuna decisione sugli atleti russi alle Olimpiadi di Parigi, ma il Cio raccomanda il loro reintegro nelle competizioni internazionali con bandiera neutrale. Il comitato esecutivo riunitosi oggi prende tempo sulla possibile partecipazione ai Giochi dei campioni di Mosca: "Non è stata affrontata la questione, ogni decisione verrà presa al momento opportuno" fa sapere il comitato olimpico internazionale. Che intanto invita le federazioni internazionali a reinserire nelle loro competizioni "a titolo individuale" e con bandiera neutrale gli atleti russi e bielorussi, purchè non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina. Il Comitato olimpico russo giudica "inaccettabili" queste condizioni.