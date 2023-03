Mourinho, Sarri, Messi e Sonego: le ultimissime

Mourinho resterà fino al 2024. Sarri milgio tecnico di marzo. Messi fa 100 gol con l'Argentina. Sonego eliminato a Miami

ROMA - Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta - trascorsa quasi interamente a Londra -, periodo durante il quale un’ulteriore riflessione a freddo sul momento, più che sulle reali prospettive a media scadenza del club, ha rafforzato la convinzione. Maurizio Sarri è l’allenatore del mese di marzo in Serie A. Lo ha annunciato la Lega calcio in un comunicato: “La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Juventus, in programma sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma”. Sono state prese in considerazione le giornate dalla 25esima alla 27esima del campionato. L'amichevole per celebrare ancora una volta i campioni del mondo dell'Argentina si è trasformata in una goleada contro la modesta squadra di Curaçao, battuta 7-0 con una tripletta di Leo Messi che ha raggiunto così il traguardo delle 100 reti in Nazionale. Lorenzo Sonego si ferma agli ottavi del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 27enne torinese n.59 al mondo è stato battuto 3-6 6-3 6-2 sul cemento Usa dal 24enne argentino Francisco Cerundolo, n.31 della classifica Atp e n.25 del seeding.