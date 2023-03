Roma, Pioli, Luis Enrique e Premier: le ultimissime

Roma-Feyenoord senza olandesi. Pioli: “Ripetersi è difficile”. Lo sfogo di Luis Enrique. Ferguson e Wenger nella Hall of Fame

ROMA - L'orientamento del Viminale in merito alla partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico - a quanto apprende l'ANSA - è di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Intanto ka Roma è stata eliminata dalla Champions League femminile dopo essere stata sconfitta 5-1 al Camp Nou dal Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale. "Credo che rivincere sia difficile per tutti. Noi abbiamo vinto con una squadra molto giovane, e anche grazie a un progetto, a un percorso del club del quale siamo orgogliosi, facendo un percorso, anche economico, sostenibile”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ritirando un premio. Dopo i mesi di silenzio che hanno seguito la sua uscita di scena dal Mondiale in Qatar prima e dalla Nazionale spagnola poi, torna a parlare Luis Enrique che racconta il suo stato d'animo e i prossimi progetti lavorativi: "Quando sei nel calcio professionistico non puoi pretendere di piacere a tutti o controllare quello che si dice di te. I parassiti e gli avvoltoi approfittano del loro secondo di gloria quando le cose vanno male e non vale la pena rispondere loro. Personalmente, mi sento molto orgoglioso di quello che ho fatto sulla panchina della Spagna. Ovviamente ho commesso tanti errori, ci mancherebbe solo che non lo ammettessi". La Premier League ha annunciato di aver inserito lo scozzese Alex Ferguson e il francese Arsene Wenger nella propria Hall of Fame, primi allenatori in assoluto, per i tanti successi ottenuti rispettivamente alla guida del Manchester United e dell'Arsenal. Ascolta le news del pomeriggio