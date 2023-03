Sinner, Totti, Pioli e ferrari: le ultimissime

Sinnero batte Ruusuvuori. Totti: "Mourinho è la chiave di tutto". Pioli: "Avrei evitato il Napoli in Champions". La promessa di Leclerc

ROMA - Jannik Sinner batte il finlandese Emil Ruusuvuori e vola in semifinale al torneo di Miami. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-1 al termine di un incontro interrotto al secondo set a causa della pioggia. L'azzurro, alla seconda semifinale consecutiva in un 1000 dopo quella conquistata ad Indian Wells, se la vedrà ora con il vincente tra il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e l'americano Taylor Fritz. “Mourinho è la chiave per aprire un portone, poi sta ai giocatori seguirlo e aprire le altre stanze. Di certo, parlano i risultati”. Così Francesco Totti oggi sul Corriere dello Sport in edicola: “La squadra è ai quarti di Europa League, è quinta e può arrivare in zona Champions che è l'obiettivo. Mi auguro possa andare più avanti possibile in Europa”. “Avrei preferito non incontrare una squadra italiana. In Champions è più bello affrontare un club straniero”. Parola del tecnico del Milan Stefano Pioli che a margine di un evento promette. Si riparte da Melbourne. Un anno fa Charles Leclerc tagliò il traguardo per primo conquistando una grande vittoria. Quest'anno sarà più complicato, il monegasco lo sa bene ed è arrivato in Australia con qualche giorno di anticipo per abituarsi bene al fuso orario e godersi un po' la città: “Sappiamo di avere molto lavoro da fare, ma abbiamo anche un'idea chiara di cosa ci serve - spiega il pilota Ferrari durante la conferenza stampa Fia -. La squadra è motivata e determinata a lottare e la stagione è ancora molto lunga".