Napoli, Serra, Abodi e Sinner: le ultimissime

Febbre a Napoli per la Champions. Torna ad arbitrare Serra. L'appello di Abodi a Piantedosi. Sinner: "Spero di sfidare Alcaraz"

ROMA - Grande attesa e file chilometriche per un posto al Maradona in occasione della partita col Milan valida come ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma il 18 aprile alle ore 21. Torna ad arbitrare Marco Serra, il fischietto protagonista del diverbio con Josè Mourinho durante Cremonese-Roma del 28 febbraio -match nel quale Serra era quarto uomo- che ha portato prima all'espulsione e poi alla squalifica per due giornate del tecnico giallorosso. "Ho piena fiducia nei confronti del Ministro dell'Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell'esperienza e di quello che sta succedendo un po' in tutta Europa". Così si è espresso il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa a Roma per la presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in merito alla possibilità di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord in occasione della sfida di Europa League contro la Roma. A Miami Jannik Sinner si gode la seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000, aspettando di sapere se - come probabile - affronterà ancora Carlos Alcaraz, in un remake di Indian Wells. "A Indian Wells - ha ricordato l'azzurro, dopo aver superato agevolmente (6-3, 6-1) il finlandese Emil Ruusuvuori - ho detto al mio team che l'avrei voluto sfidare ancora. Sono gli incontri che mi aiutano a diventare un giocatore migliore".