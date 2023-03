Prisma, Feyenoord, Milan e Wimbledon: le ultimissime

La Procura di Roma indaga sullo scambio Spinazzola-Pellegrini. Verso il divieto di trasferta a Roma ai tifosi del feyenoord. Incontro Sala-Scaroni per lo stadio. Wimbledon riammette russi e bielorussi

ROMA - L'inchiesta Prisma si allarga, inevitabilmente. A fine febbraio le procure di Bergamo, Bologna, Cagliari, Genova, Modena e Udine hanno richiesto alla procura di Torino, che ha indagato sui conti della Juventus, le carte per poter approfondire a loro volta i rapporti delle squadre di propria competenza territoriale con il club bianconero. E lo stesso ha fatto la procura di Roma: i pm di Piazzale Clodio stanno rivolgendo la loro attenzione sullo scambio che portò Spinazzola in giallorosso e Luca Pellegrini (oggi alla Lazio) in bianconero che permise a entrambe le società di far registrare delle plusvalenze importanti. C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord. Sulla spinosa questione è intervenuto il Sindaco di Roma, Gualteri: "Per questo ho raccomandato la massima attenzione – ha detto a radio 24 - e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l'orientamento a vietare la trasferta". Nuovo incontro tra Milan e Comune di Milano per discutere del futuro stadio del club: il presidente Paolo Scaroni ha incontrato in mattinata il sindaco Giuseppe Sala per fornire aggiornamento sulla roadmap che porterà il club rossonero a presentare un progetto per l'area dell'ex ippodromo La Maura. Marcia indietro di Wimbledon che quest'anno - contrariamente a quanto stabilito per l'edizione 2022 - accetterà in tabellone anche tennisti russi e bielorussi. È stato lo stesso direttivo dell'All England Lawn Tennis Association, che organizza i Championships, ad annunciarlo, senza entrare nel merito sulle ragioni del cambio di posizione, decisa in accordo con il governo britannico. I tennisti di Russia e Bielorussia, per poter prendere parte al torneo londinese, dovranno però accettare di competere come atleti di "status neutrale", con il divieto di esprimere in alcun modo sostegno all'invasione dell'Ucraina.