Sarri, Osimhen, formula uno e Sinner: le ultimissime

Sarri: "A Monza sarà difficile". Osimhen tranquillizza i tifosi. In Australia pole del solito Vestappen. Alcaraz farà il tifo per Sinner

ROMA - Vigilia di campionato per la Lazio domani impegnata a Monza, Sarri dopo la vittoria al derby resta con i piedi per terra: "l derby non ci fa partire in vantaggio, sarà difficilissima, il Monza sta mettendo insieme dei numeri importanti". Poi torna sulla corsa Champions: "Rimango dell'idea che ci sono organici superiori, poi lottiamo e vediamo come va a finire". C'è ancora preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, tornato dagli impegni con la Nigeria accusando un fastidio all'adduttore sinistro. Osimhen salterà sicuramente la sfida di domenica in campionato, ma forse c'è speranza per la sfida ai quarti di finale in Champions League: "No ti preoccupare si tratta solo di un piccolo problema" ha provato a rassicurare l'attaccante ad un tifoso. Il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, conquista la pole position nel Gran Premio di Australia. Secondo e terzo tempo per i britannici della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton. Quarto lo spagnolo Alonso con l'Aston Martin Quinta la Ferrari Carlos Sainz solo settima l'altra rossa di Leclerc. Rivali in campo, ma amici fuori. Al termine della combattutissima semifinale contro Sinner, Alcaraz ha voluto fare l'in bocca al lupo all'altoatesino in vista della finale dell'Atp di Miami contro Medvedev: "Vinci il torneo, faccio il tifo per te!". Ad Alcaraz la sconfitta con l'azzurro costa tantissimo: niente bis a Miami, niente Sunshine Double, niente numero uno del mondo a favore di Novak Djokovic.