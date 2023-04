Lazio, Napoli, Alessio e Verstappen: le ultimissime

La Lazio espugna Monza. Spalletti perde anche Olivera. Lutto per Alessio. Verestappen vince in Australia

ROMA - La Lazio espugna Monza e trova la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Cinica, lucida e quadrata in difesa la squadra biancoceleste vola a 55 punti e consolida il secondo posto confermando di essere una delle migliori difese del campionato collezionando il diciassettesimo clean sheet. Sblocca Pedro nella ripresa Milinjkovic trova il raddoppio su calcio di punizione. Nell'anticipo dell'ora di pranzo Bologna a valanga sull'Udinese battuta 3-0 reti di Posh, Moro e Barrow. La squadra emiliana vola a 40 punti a -4 dalla Juventus settima. Altra assenza a sorpresa per il Napoli. Nell'elenco dei convocati, oltre a Osimhen, che ha annunciato di tornare per le sfide di Champions League, non figura neppure Mathias Olivera. Si è spento oggi, dopo due settimane di agonia a seguito di un incidente stradale, Cosimo Alessio. Il fratello dell'ex centrocampista della Juventus aveva 63 anni e si era schiantato frontalmente contro il muro di una recinzione mentre era al volante della sua auto, riportando subito gravi ferite e lesioni agli arti, al torace e un trauma cranico. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio d'Australia di Formula 1 sul circuito dell'Albert Park a Melbourne. In una corsa all'insegna del caos con quattro partenze e tre bandiere rosse, il campione del mondo ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e la Aston Martin di Fernando Alonso. Solo dodicesima la Ferrari di Carlos Sainz penalizzata di 5 secondi per un contatto con la monoposto di Alonso dopo il terzo semaforo verde della gara. Fuori alla fine gioco anche le due Alpine di Gasly e Ocon dopo la terza partenza.