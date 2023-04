Milan, Roma, Manchester United e Sinner: le ultimissime

Il Milan travolge il Napoli. La Roma vola al quarto posto. Un'altra sconfitta per lo United. Sinner battuto in finale a Miami

ROMA - il Napoli crolla in casa sotto i colpi di un Mila perfetto: al Maradona i rossoneri si impongono 4-0 e volano a terzo posto in solitaria. La Roma torna a vincere all'Olimpico e batte 3-0 la Sampdoria con i gol di Wijnaldum, Dybala e El Shaarawy e aggancia l'Inter al quarto posto in classifica a quota 50 punti. Il Newcastle ha battuto per 2-0 il Manchester Utd nella 29/a giornata della Premier League. Al St. James' Park padroni di casa a segno con Willock al 65' e Wilson all'88'. Con questa vittoria, il Newcastle aggancia proprio lo United al terzo posto con 50 punti scavalcando il Tottenham nella lotta per un posto in Champions League che doani sfiderà l'Everton. Niente da fare per Jannik Sinner, ancora troppo forte Daniil Medvedev. L'orso russo conquista il torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida, battendo in finale il tennista italiano in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 in poco più di 1 ora e mezza di gioco. Ascolta le news del pomeriggio