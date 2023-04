Spalletti, Sarri, Dybala e Serie A: le ultimissime

Spalletti: "Gara sbagliata". Sarri: "Lazio a vita". L'agente di Dybala a Roma. Si giocano Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino

ROMA – Dopo il pesante 4-0 rimediato al Maradona contro il Milan Luciano Spalletti non cerca scuse: “Abbiamo giocato una partita sbagliata, se è una buca o una voragine non lo so. Lo vedremo nel prossimo match ma io ho fiducia e so che ci sta giocare sotto il proprio livello una volta”. La Lazio espugna Monza e consolida il secondo posto in classifica, a fine gara il tecnico Sarri lancia messaggi d'amore ai biancocelesti: “Nel calcio le clausole lasciano il tempo che trovano, nel mio nuovo accordo non ce ne sono. Ho due anni di contratto, mi sento legato e dentro alla Lazio". Poi la promessa: “Quindi se non succede qualcosa di clamoroso voglio continuare qui a lungo, fino alla fine della mia carriera. La lazialità ti entra dentro, da fuori non te ne accorgi”. In casa Roma con la rete segnata su rigore alla Sampdoria Dybala è andato nuovamente in doppia cifra. All'Olimpico a vederlo c'era anche Jorge Antun, l’uomo che cura gli interessi di Paulo. La sua presenza in città può essere letta in chiave futuro, perché la Roma deve parlare quanto prima con il suo campione del mondo per cancellare quella fastidiosa clausola da 12 milioni che vale solo per l’estero ma che resta una spada di Damocle sopra la testa dei Friedkin. Il contratto di Dybala andrebbe rifatto e la trattativa andrà pur intavolata, prima o poi. Si chiude con i due posticipi di oggi la 28ª giornata del campionato di calcio di Serie A: alle 18.30 Empoli-Lecce alle 20.45 sarà la volta di Sassuolo-Torino.