Inter, Serie A, Ibrahimovic e Sinner: le ultimissime

ROMA - “Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine". E' il duro comunicato degli ultras della Curva Nord dell'Inter dopo i risultati negativi della squadra di Simone Inzaghi che domani affronterà la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Si è chiusa la 28a giornata del campionato di serie A con due posticipi: L'Empoli ritrova il sorriso. Un rigore di Caputo decide la sfida col Lecce, restituendo ai toscani una vittoria che mancava dall'impresa di San Siro contro l'Inter del 23 gennaio scorso. Nell'altra sfida 1-1 tra Sassuolo e Torino: sblocca Pinamonti il pareggio porta la firma di Sanabria. La statua del super calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic rimarrà conservata in un posto segreto. Lo annunciano le autorità comunali di Malmo, città nel sud della Svezia dove il calciatore è nato e cresciuto. La sconfitta nella finale di Miami contro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla pubblicazione della nuova classifica Atp, dove è rientrato nella top 10, in nona posizione, eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre. L'azzurro è poi quarto nella classifica che considera i soli piazzamenti del 2023, da cui usciranno i qualificati per le Atp Finals di Torino. Ascolta le news del pomeriggio