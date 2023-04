Juventus, Gravina, Ancelotti jr e Alcaraz: le ultimissime

La decisione sulla carta Covisoc. Gravina: "Pochi stadi di proprietà". Ancelotti jr verso il Basilea. Alcaraz rinuncia a Montecarlo

ROMA - Il Consiglio di Stato ha dichiarandolo improcedibile, il ricorso della Figc contro la sentenza del Tar del Lazio che,nell'ambito del caso plusvalenze Juve, aveva imposto la tramissione della cosiddetta 'carta Covisoc' ai dirigenti bianconeri. Lo apprende l'ANSA da ambienti della federcalcio, dai quali comunque filtra "moderata soddisfazione, in quanto non entrando nel merito del giudizio del Tar, il principio della pregiudiziale sportiva è salvaguardato". "In Italia siamo lontani anni luce rispetto agli altri paesi europei nel processo di evoluzione nella crescita di un asset, come quello degli stadi, che è fondamentale". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, collegato da remoto al convegno in scena al Coni "Il futuro degli stadi in Italia". Se il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid (o altrove) è ancora tutto da scrivere, sembra comunque lontano dai blancos quello del figlio Davide. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, dopo che nella stagione attuale dalla Premier l'Everton aveva cercato di assicurarsi per la propria panchina Davide Ancelotti, quest'ultimo avrebbe già deciso di iniziare, per la prossima stagione, la propria carriera da primo allenatore. E la destinazione più probabile sembra essere il Basilea che, reduce da una stagione anonima e intenzionato a iniziare un nuovo progetto, si sarebbe già mosso per affidare la propria panchina proprio al vice allenatore del Real Madrid. Dopo Rafa Nadal anche il n.2 del mondo Carlos Alcaraz annuncia il suo forfait al torneo di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Ascolta le news della mattina