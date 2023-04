Juventus, Lazio, Roma e Bayern Monaco: le ultimissime

Finisce 1-1 allo Stadium. Curva Nord chiusa ma pena sospesa. Niente trasferta in Olanda per i tifosi della Roma. Tuchel fuori dalla coppa di Germania

ROMA -

Curva Nord chiusa un turno ma pena sospesa. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo i cori antisemiti al derby. Un bel sospiro di sollievo per la Lazio che sabato contro la Juventus potrà contare sul cuore caldo del suo tifo. Decisiva per la sentenza, scrive il Giudice Mastandrea, “la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni”. Un'ultima chiamata per i tifsoi perché qualora si dovessero ripetere fatti simili al derby, alla chiusura del settore per una sola gara si aggiungerà un'ulteriore pena, quindi rimarrà chiuso per più partite.

"A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord nella gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell'AS Roma per l'andata al De Kuip". È il comunicato ufficiale apparso sul sito del Feyenoord che annuncia il divieto alla trasferta dei tifosi della Roma. La decisione è arrivata dopo quella del viceprefetto vicario della Capitale, Raffaela Moscarella, che aveva vietato la trasferta ai tifosi olandesi per la sfida di ritorno all'Olimpico.

Con un rigore di Holer al 94', il Friburgo espugna l'Allianz Arena battendo per 2-1 il Bayern Monaco ed elimando così i bavaresi nei quarti di finale della Coppa di Germania. I padroni di casa vanno in vantaggio al 19' con Upamecano, gli ospiti pareggiano al 27' con Hofler e poi, nell'ultimo recupero, ribaltano il Bayern dal dischetto con Holer, accedendo così alle semifinali della Coppa di Germania.