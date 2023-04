Coppa Italia, Mourinho, Napoli e Alcaraz: le ultimissime

La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter si è chiusa con una rissa che ha visto coinvolti i giocatori di entrambe le squadre e che ha portato a tre espulsioni (di Lukaku, Cuadrado e Handanovic). Gli animi erano incandescenti: sul terreno di gioco e sugli spalti, dove si sono registrati dei cori vergognosi nei confronti dell'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. In un filmato che sta girando in rete, si sentono alcuni tifosi bianconeri fare il verso della scimmia e urlare frasi razziste nei confronti del centravanti belga. In un altro video, diffuso sui social, si sentono altri insulti di matrice razzista nel momento dell'esecuzione del calcio di rigore decisivo.

Trigoria come un Ateneo, in cattedra il professor José Mourinho. Se qualche giorno fa erano stati alcuni componenti dello staff del Nagoya, formazione giapponese affrontata dalla Roma nella tournée di novembre, ad essere ospitati presso il Centro Sportivo giallorosso per assistere al lavoro quotidiano dello Special One, stavolta gli studenti sono arrivati dall'Arabia Saudita, precisamente dalla Mahd Academy di Riad, in cui milita anche il figlio di Cristiano Ronaldo. Fahad Al Hebayeb, Walid Al-Mutairi e Ibrahim Al-Suqayani, i tre giovani aspiranti allenatori arabi, hanno avuto la possibilità di trascorrere un'intera settimana al fianco di Mourinho, che ha mostrato grande disponibilità ad interagire e spiegare loro molteplici aspetti della professione, dai fondamenti tecnici fino alla capacità di scoprire talenti e di farli crescere. Un'esperienza che sembra aver lasciato davvero soddisfatto il "professor" Josè.

Che Aurelio De Laurentiis sia un tipo diretto non c'è dubbio. Che non le mandi a dire è altrettanto noto. Per questo, evidentemente sommerso da troppe richieste di biglietti omaggio per il Napoli, il presidente risponde a modo suo. Come? Su Whatsapp. Visto che, tra scudetto e doppia sfida con il Milan in Champions, per la squadra di Spalletti sono in arrivo settimane cruciali, De Laurentiis decide di pubblicare una foto in risposta alle tante richieste su Whatsapp in modo che chi ha il suo numero possa capire in fretta il messaggio. "La mia disponibilità di biglietti omaggio è esaurita per il resto della stagione. A pagamento li trovate nei canali ufficiali". A corredo i loghi di Uefa e Serie A: della serie a buon intenditor poche, ma chiare, parole.

Dopo Rafa Nadal, anche Carlos Alcaraz alza bandiera bianca e rinuncia al torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa, in programma dal 9 al 16 aprile. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e reduce dalla sconfitta in semifinale dell'Atp di Miami contro Jannik Sinner, annuncia sui suoi canali social il forfait per l'appuntamento Atp del Principato.