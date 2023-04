Roma, Lazio e Salernitana, Bobo Gori e Berlusconi, le ultimissime

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della procura, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. L'indagine, relativa alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, si riferisce ad operazioni di mercato avvenute nel 2017, 2018, 2019 e 2021. Analoghi accertamenti di polizia giudiziaria (perquisizione e sequestro), sempre da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza, hanno riguardato anche le sedi della Lazio e della Salernitana. In questo ultimo caso, al vaglio degli investigatori, ci sono alcune operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società tra le stagioni 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Sergio 'Bobo' Gori, attaccante del Cagliari che vinse lo scudetto del 1970 e partner offensivo, in quella squadra, di Gigi Riva, è morto all'età di 76 anni. Lo fa sapere il Cagliari con una nota sul proprio sito: "Ci ha lasciati 'Bobo' Gori". "Non sono tanti coloro i quali sono riusciti a vincere lo Scudetto con tre società diverse. Sergio Gori, per tutti "Bobo", era uno di questi", è scritto ancora nella nota del club sardo, in cui viene appunto specificato che Gori aveva vinto il tricolore anche con le maglie di Juventus e Inter

Gabriele Gravina sarà uno dei vicepresidenti Uefa. Lo annuncia in conferenza stampa Aleksander Ceferin, confermato oggi a Lisbona per la terza volta ai vertici del massimo organismo calcistico europeo, che guiderà fino al 2027. L'altra vicepresidente sarà Laura McAllister. I due nuovi vicepresidenti raccolgono i testimoni del portoghese Fernando Gomes (che sarà vicepresidente della Fifa) e dell'ungherese Sandor Csanyi.

Silvio Berlusconi è ricoverato da stamattina al San Raffaele di Milano. Si tratta di un nuovo ricovero per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan, che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. L'ex premier si trova in terapia intensiva per problemi cardiovascolari dopo aver accusato affanno respiratorio. La situazione del Cavaliere al momento sarebbe stabile.