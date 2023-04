Coppa Italia, Coppa del Re, Premier League e Coppa di Germania: le ultimissime

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona la Fiorentina mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia. I viola di Italiano battono 2-0 la Cremonese nella gara d'andata della semifinale. Primo tempo completamente dominato da Cabral e compagni, che passano in vantaggio al 20' proprio con il numero 9 brasiliano con un colpo di testa su preciso cross di Biraghi (con il destro). Nel secondo tempo i viola continuano a spingere e a creare occasioni. Il raddoppio arriva al 75': Aiwu tocca il pallone con la mano in area grigiorossa. Rosso per il difensore della Cremonese e calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto trasforma Nico Gonzalez per il doppio vantaggio viola.

Il Real Madrid conquista la finale di Coppa del Re battendo con un durissimo 4-0 il Barcellona al Camp Nou. Si ripartiva dall'1-0 dell'andata per i blaugrana ottenuto al Bernabeu, con i Blancos di Ancelotti che hanno completamente ribaltato il punteggio grazie alla rete di Vinicius Jr e la tripletta di Benzema. Edizione del Clasico che entrerà nella storia, con i blaugrana di Xavi che subiscono una durissima sconfitta e salutano la competizione.

In Premier League si sono giocati due recuperi, uno della 7ª, l'altro della 25ª giornata, con protagoniste Manchester United e Newcastle, solo qualche giorno dopo lo scontro diretto che ha visto le Megpies agganciare i Red Devils in terza posizione alle spalle del duo di testa formato da Arsenal e Manchester City. Sono arrivate due vittorie che lasciano immutata la classifica delle due che restano a pari punti. Il Manchester United piega 1-0 il Brentford a Old Trafford, capitalizzando il gol di Rashford al 27'; il Newcastle invece travolge un West Ham, reduce da quattro risultati utili consecutivi con un 5-1 che non ammette repliche

Rialza la testa il Lipsia di Marco Rose, che reduce da un periodo di profonda crisi e da due ko consecutivi in Bundesliga che ne hanno compromesso la rincorsa a un posto Champions, conquista la semifinale di Coppa di Germania, della quale è detentrice, superando il Borussia Dortmund,