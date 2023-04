Inchiesta plusvalenze, Feyenoord, Chelsea e Berlusconi: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

Analisi dei cellulari, pc, supporti digitali, server e documentazione extracontabile. È il lavoro che attende la Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini delle procure di Roma e Tivoli su eventuali irregolarità legate alla compravendita di 18 calciatori di Roma, Lazio e Salernitana. Gli investigatori ieri hanno effettuato una serie di perquisizioni con l'acquisizione di materiale anche nelle sedi dei tre club di serie A. Per quanto riguarda il procedimento arrivato a piazzale Clodio dai colleghi di Torino si concentra, in base a quanto si apprende, in particolare sul periodo di gestione di James Pallotta.

Caos in Olanda dopo gli incidenti verificatesi durante Feyenoord-Ajax: un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla tribuna di un accendino che ha ferito sulla testa il centrocampista dell'Ajax, Davy Klaassen, durante la semifinale di Coppa d'Olanda giocata al 'De Kuip'. L'ex giocatore di Everton e Werder Brema ha dovuto lasciare il campo e il match è stato sospeso per 28 minuti. La giustizia olandese ha aperto una inchiesta.

Frank Lampard torna al Chelsea e farà da traghettatore fino al termine della stagione. Lampard succede a Bruno Saltor, chiamato a guidare il Chelsea ad interim dopo l'esonero di Graham Potter. L’ex centrocampista ha allenato già a Stamford Bridge fino a gennaio 2021, quando è stato sostituitoda Thomas Tuchel che vinse poi la Champions League in quella stessa stagione.

Per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costretto il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele, Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia. Lo si apprende da fonti qualificate. La prima somministrazione è avvenuta ieri, dopo il ricovero. Le sue condizioni restano stabili.