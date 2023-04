Allegri, Uefa, Klopp e Verratti: le ultimissime

Allegri: "Con la Lazio scontro diretto". Nasce il Consiglio del calcio. In Premier Klopp rischia l'esonero. Verratti out per infortunio

La Lazio sta facendo un ottimo campionato: hanno 54 punti rispetto ai nostri 59, è uno scontro diretto per il secondo posto": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida nella Capitale contro i biancocelesti. "Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva con le difese - aggiunge l'allenatore bianconero - e difatti sono quella meno battuta: quest'anno Maurizio sta facendo bene e la squadra è molto più solida, lo dimostrano i numeri". La Uefa ha deciso di istituire un "Consiglio del calcio" che riunisca venti personalità, tra cui Zinédine Zidane, José Mourinho e Carlo Ancelotti, responsabili di formulare proposte sullo sviluppo del gioco. Lo fanno sapere fonti della confederazione calcistica europea. Prosegue il terremoto sulle panchine illustri dei top club europei: dopo l'addio di Nagelsmann al Bayern, sostituito da Tuchel, terzo cambio al Chelsea. Dopo Tuchel anche Potter è stato esonerato (a consolarlo un quinquennale milionario), ed è tornato a Stamford Bridge come traghettatore Lampard. La prossima a saltare potrebbe essere la panchina di Klopp, specie se il Liverpool perdesse male la sfida in casa con l'Arsenal, clou del fine settimana europeo. Marco Verratti salterà il match di sabato in casa del Nizza. Il centrocampista del Psg, infatti, deve fare i conti con un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, riportato nel match contro il Lione.