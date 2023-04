Milan, Napoli, Inter e Juventus: le ultimissime

L'Empoli ferma il Milan. Il Napoli vince a Lecce. La Salernitana ferma l'Inter. Allegri resta a Torino per l'influenza

ROMA - Dopo la straordinaria vittoria sul campo del Napoli, il Milan non trova le giuste conferme e si fa fermare in casa dall'Empoli. Al Maezza finisce 0-0 con la rete annullata a Girour all'89' per un fallo di mano dell'attaccante francese. La squadra di Pioli sale a quot 52 punti a -3 dalla lazio che deve sfidare la Juventus. Il Napoli riesce a tornare alla vittoria con il risultato di 1-2 sul Lecce. La gara del Via del Mare, valida per la 29^ giornata di Serie A, viene decisa dalle reti di Di Lorenzo nel primo tempo e dall'autogol di Gallo dopo l'intervallo. A nulla è servito il momentaneo pareggio al minuto 52 di Di Francesco. La Salernitana trova il pareggio allo scadere dopo una partita di sofferenza. Il portiere Ochoa tiene in partita i padroni di casa, l'Inter fallisce ripetutamente il raddoppio, poi - a ridosso del fischio finale - la squadra di Inzaghi è beffata dal tiro-cross dell'ex Candreva che beffa Onana. La squadra di Inzaghi così va a 51 punti uno in pià della Roma che è quinta in classifica e che deve affrontare il Torino. La Juventus partirà per Roma senza Massimiliano Allegri: il tecnico infatti non prenderà parte alla trasferta nella Capitale a causa di una sindrome influenzale. Lo fa sapere il club bianconero attraverso un tweet ufficiale. Nell'elenco dei convocati figura Bonucci, al rientro dopo qualche acciacco, mentre si è fermato De Sciglio e Pogba rimane ai box. Ascolta le news del pomeriggio