Osimhen, Bellingham, Burnley e Lewandowski: le ultimissime

Osimhen: "Devo molto a Gattuso". Il Psg su Bellingham. Il Burnley torna in Premier. La rivelazione di Lewandowski

ROMA - "Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia autostima, sulle mie motivazioni, ma con Spalletti ho avuto una grande crescita grazie a tutto il lavoro fatto in questi mesi". Victor Osimhen si racconta in un'intervista rilasciata a France Football. C'è anche Parigi tra le possibili mete future di Jude Bellingham. Il talento inglese centrocampista del Borussia Dortmund è infatti nel mirino del Psg: il 19enne fa gola a tanti club di primissima fascia, alcuni della Premier League come il Liverpool e in Liga del Real Madrid. Il Burnley festeggia con sei turni di anticipo la promozione matematica in Premier League grazie al successo in Championship sul campo del Middlesbrough che ha consentito ai Clarets di issarsi a quota 87 punti in 39 gare (sulle 46 complessive), portandosi a +11 sullo Sheffield United secondo e a +19 sul Luton, terzo in classifica con 68 punti ma con una partita in più. Lo scorso 31 marzo, è stato presentato in anteprima su Amazon Prime il documentario "Unknown Lewandowski" sulla vita privata e professionale dell'attaccante del Barcellona dall'infanzia fino a oggi, punto di riferimento del club blaugrana a 34 anni. Il documentario rivela dettagli inediti sul giocatore: dalla sua passione per l'hockey su ghiaccio a momenti difficili come la perdita del padre, Krzysztof, durante l'adolescenza. Tra i tanti temi toccati anche quello, piuttosto delicato, che riguarda lui e in particolare la moglie Anna: pochi giorni prima l'inizio degli europei del 2016 la consorte ha subito un aborto spontaneo che ha inevitabilmente condizionato le prestazioni del bomber polacco nel torneo. Ascolta le news della mattina