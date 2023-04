Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina: le ultimissime

La Lazio consolida il secondo posto. La Roma è terza. Bologna in zona Europa

ROMA - Inarrestabile corsa della Lazio che batte anche la Juventus 2-1 e consolida il secondo posto in classifica. Gara di grande livello dei biancocelesti che sbloccano al 38' con Milinkovic. I bianconeri prima dell'intervallo trovano il pareggio ma nella ripresa ci pensa il solito Zaccagni a regalare tre preziosi punti a sarri che trova la prima vittoria in biancoceleste contro la Juventus. L'occasione era ghiotta e la Roma non la spreca: la squadra di Mourinho passa sul campo del Torino (0-1) e si prende il terzo posto solitario (dietro solo all'imprendibile Napoli e alla Lazio), scavalcando Milan e Inter (ora rispettivamente a -1 e a -2) e staccando l'Atalanta (lonta cinque lunghezze). A decidere il match il rigore segnato in avvio (8') da Dybala. L'Atalanta spreca una buona occasione per agganciare l'Inter al quarto posto: a Bergamo vince il Bologna 2-0 grazie alle reti di Sansone e Orsolini, entrambe arrivate nel secondo tempo. Nona sconfitta in campionato per la compagine orobica, la quinta maturata tra le mura amiche: sognano invece i felsinei, a -5 proprio dall'Atalanta e dalla zona europea. Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Fiorentina di Vincenzo Italiano, bloccata in casa da uno Spezia combattivo che trova di fronte a sé una squadra sicuramente stanca per l'impegno di Coppa Italia di mercoledì scorso a Cremona, ma anche poco lucida e imprecisa. Nelle atre gare 2-2 tra Udinese e Monza, la cremonese vince 3.2 a Genova contro la Sampdoria, il Verona ha battuto 2.-1 il Sassuolo. Ascolta le news del pomeriggio