Liverpool, Lazio, Wolverhampton e Real Madrid: le ultimissime

Tensione sia in Premier che in Liga. La Lazio risponde alle polemiche con un video sui social

ROMA - Il difensore del Liverpool Andy Robertson sarebbe stato spintonato e colpito da uno dei guardalinee nei confronti del quale era andato a protestare al termine del primo tempo della partita della 30/a giornata di Premier contro l'Arsenal. "Il giorno dopo se ne dicono tante, noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua". Così la Lazio, rispondendo su Twitter alle polemiche seguite al match di ieri vinto contro la Juventus e in particolare alle accuse all'arbitro per il gol dell'1-0 convalidato a Milinkovic-Savic dopo un contatto con Alex Sandro. Tre tifosi del Wolverhampton che ieri avevano fatto cori omofobici durante la partita della loro squadra contro il Chelsea sono stati arrestati. Alta tensione in Real Madrid-Villarreal, gara della Liga vinta 3-2 ieri sera dal Sottomarino Giallo. Federico Valverde, come riporta la stampa spagnola, nel parcheggio del 'Bernabeu' si è avvicinato ad Alex Baena e lo ha preso a pugni in faccia mentre stava per salire sul pullman della sua squadra.