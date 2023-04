Inter, Napoli, Roma e Leclerc: le ultimissime

L'Inter sfida il Benfica. Attesa per Milan-Napoli. Leclerc: “Basta tifosi sotto casa”

ROMA – Tornano le Coppe Europee con l'Italia a caccia di uno storico filotto la prima a scendere in campo sarà l'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions martedì alle 21 in portogallo contro il Benfica..Grande attesa per la sfida di mercoledì tra Milan e Inter in casa azzurra Cresce l'ottimismo in casa Napoli per la presenza di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, come mostrato lui stesso in una story su Instagram, si è allenato a Castel Volturno nel giorno libero concesso alla sua squadra dal tecnico Luciano Spalletti. Brutte notizie per la Roma in vista dell'andata dei quarti di Europa League di giovedì. Il Feyenoord travolge 5-1 il Waalwijk.Vittoria più¹ sofferta per lo Sporting Lisbona, atteso giovedì all'Allianz Stadium dalla Juventus: tre volte avanti sul campo del Casa Pia, viene sempre raggiunto fino al gol del definitivo 4-3 siglato all'85' da Trincao. "Ciao a tutti. Negli ultimi mesi, il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia". E' lo sfogo-appello via Instagram di Charles Leclerc.